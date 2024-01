OM, OGC Nice - Mercato : un club de L1 a lancé l’assaut pour Thauvin !

Pas de départ à Nice pour Florian Thauvin (Udinese, 30 ans). Nice a signé Mohammed Ali-Cho ces derniers jours, un choix synonyme de non-retour sur la Côte d’Azur pour Flo Thauvin. Cependant, l’ancien Marseillais possède des touches dans d’autres clubs de Ligue 1.

D’après Foot Mercato, Lorient aurait pris des contacts avec l’entourage du joueur. Un deal pourrait voir le jour, étant donné que l'Orléanais s'est clairement positionné pour un retour en France. La saison des Merlus, relégables en Ligue 1, est toutefois un frein à ce come-back...

Cette saison, au sein de sa formation italienne, Florian Thauvin a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues mais le Champion du Monde 2018 n'a trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises (pour trois passes décisives).

C'est Lorient qui a pris contact avec Florian Thauvin et non l'inverse. Dossier très compliqué et qui en l'état parait peu réalisable. https://t.co/CcjGWdtuXU pic.twitter.com/YyHNgnNCWe