OM, OL - Mercato : Benrahma a une préférence pour l'un des deux Olympiques

Cinq ans et demi après son départ de Châteauroux, Saïd Benrahma pourrait faire son retour en France cet hiver. Et pour cause, le milieu offensif algérien, Saïd Benrahma, déclassé à West Ham ces dernières semaines, serait courtisé par l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice.

Benrahma donne sa priorité à l'OM

D'après L'Équipe, Saïd Benrahma, qui n'a pas été retenu par la sélection algérienne pour disputer la CAN 2024, se verrait surtout à l'OM. "Le joueur se verrait bien intégrer le projet phocéen, avec un rôle important en attaque", explique le quotidien sportif. Mais le salaire qu'il touche actuellement en Angleterre pourrait être un frein à son arrivée sur les bords de la Canebière, le club phocéen ayant peu de marge de manoeuvre financièrement lors de ce mercato hivernal.

