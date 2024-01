Mercato : l'OM et l'OL se bataillent un nouveau joueur, il leur a déjà donné sa réponse

Depuis plusieurs mercatos, et en particulièrement sur celui de cet hiver, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ont les mêmes cibles sur le marché des transferts.

Après Nemanja Matic (Stade Rennais), Saïd Benrahma (West Ham), Mady Camara (Olympiakos) ou Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise), un nouveau joueur serait dans le viseur des deux Olympiques, d'après Sport Witness. Il s'agirait du milieu de terrain de Southampton, Carlos Alcaraz, qui serait également courtisé par Nottingham Forrest. Arrivé l'hiver dernier en Angleterre, l'Argentin s'est rapidement imposé comme un titulaire occasionnel chez les Saints. Mais coup dur pour les deux Olympiques, le joueur de 21 ans privilégierait un départ en Premier League.

Carlos Alcaraz | Nottingham Forest said to be eyeing ‘luxury reinforcement’ from Southampton



• Already talked to player's camp about move



• Lyon and Marseille also credited with interest, but Premier League seen as more attractive https://t.co/R2AyqL7yON #nffc #saintsfc pic.twitter.com/TmXTzosYhV