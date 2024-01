OM, OL - Mercato : les deux Olympiques sont fixés pour Benrahma !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Le Mercato d'hiver s'annonce animé à West Ham, om plusieurs anciens pensionnaires de L1 sont convoités. C'est le cas de Nayef Aguerd, de Thilo Kehrer et de Saïd Benrahma. L'Algérien est notamment ciblé par l'OM et l'OL, lui qui n'a pas inscrit le moindre but en 20 matches cette saison avec le club londonien.

Mise à prix : 23 M€ !

Le Fennec, qui n’a pas été retenu par Djamel Belmadi pour participer à la CAN, à 28 ans, serait également convoité par Fulham, selon le Daily Mail. Qui révèle que West Ham demande un chèque de 20 M£, soit un peu plus de 23 M€ pour transférer le joueur, sous contrat jusqu’en 2026. Pas donné...

