OM, PSG - Mercato : la lutte s'intensifie pour Wilfried Zaha !

Bien malin qui peut aujourd'hui prétendre dans quel club évoluera la saison prochaine l'attaquant ivoirien de Crystal Palace, Wilfried Zaha. Le joueur, en fin de contrat au sein du club anglais, semble avoir une bonne dizaine de courtisans. Dont deux écuries en Ligue 1, l'OM et le PSG.

On sait également que l'Arabie saoudite, via l'un de ses nombreux clubs, s'intéresse à Zaha. Et on vient tout juste d'apprendre qu'une nouvelle écurie était entrée dans le dossier : la Lazio Rome. Le dossier ne semble pas prêt de se refermer.

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it’s not an easy deal at this stage. 🔵🇨🇮 #transfers #CPFC



Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz