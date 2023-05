OM, PSG, OL - Mercato : Alexis Sanchez a une autre destination que Marseille en tête

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

En effet, le journaliste chilien, José Tomas Fernandez Pumarino, a annoncé dans l’émission Todo Es Cancha qu'Arsenal, club où Alexis Sanchez a déjà évolué de 2014 à 2018, penserait à faire revenir l'attaquant chilien cet été. "L’Olympique de Marseille a parfaitement défini l’offre de prolongation d’Alexis Sánchez. De plus, à Arsenal, on a recommandé à la direction de le faire revenir."

De son côté, The Sun croit savoir que l'ancien joueur du FC Barcelone serait sur les tablettes d'autres clubs de Premier League et qu'un retour en Angleterre donnerait envie à Alexis Sanchez.

Ex-Man Utd & Arsenal star Alexis Sanchez set to be unemployed as he looks for third Premier League club on free transfer. https://t.co/ccHN3oNuwk