OM, Real Madrid : coup de théâtre pour l’avenir de Zidane ?

Cela fait deux ans qu'il n'a plus entraîné d'équipe mais la cote de Zinédine Zidane reste intacte. Le Real Madrid pense à lui offrir son banc une troisième fois en juin prochain si Carlo Ancelotti ne prolonge pas, les supporters de l'OM en rêvent si jamais le serpent de mer saoudien se concrétise enfin et la Juventus Turin a songé à lui quand elle hésitait à virer Massimiliano Allegri. Enfin, il serait le candidat idéal pour l'équipe de France si jamais Didier Deschamps, qui a prolongé jusqu'en 2026 en janvier, décidait de lâcher son poste.

Ruben Amorim en concurrent pour le poste ?

Bref, Zidane ne manque pas de courtisans. Et un de longue date s'apprête à lui faire une cour assidue, à en croire le Times. En effet, la position d'Erik ten Hag deviendrait intenable à Manchester United. Giflés dans le derby le week-end dernier, les Red Devils ont encaissé un nouveau 0-3 à Old Trafford mercredi en Coupe de la League, face à l'équipe B de Newcastle. MU réalise son pire début de saison depuis 61 ans et songe à virer son entraîneur, qui se serait mis son vestiaire à dos. Les deux candidats à sa succession seraient Zinédine Zidane, donc, et Ruben Amorim, annoncé comme le prochain grand entraîneur portugais. En poste au Sporting, qui avait payé 10 M€ pour l'arracher à Braga, il a mené les Lions au titre en 2021 et est leader de Liga avec eux actuellement. Mais son rayonnement est évidemment moindre que celui de ZZ...

