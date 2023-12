OM, Stade Rennais - Mercato : un Marseillais et un Rennais dans le viseur de la Juventus !

En quête de renfort en défense centrale sur le marché des transferts, la Juventus Turin prospecterait en France puisqu'elle aurait ciblé deux défenseurs centraux évoluant en Ligue 1.

En effet, à en croire les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, les dirigeants turinois seraient intéressés par Leonardo Balerdi et Arthur Theate. Le premier, qui évolue depuis l'été 2021 à l'Olympique de Marseille, est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club phocéen tandis que le second, arrivé à l'été 2022 à Rennes en provenance de Bologne, est lié avec le club breton jusqu'en juin 2025. Affaire à suivre...

