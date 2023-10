ASSE, PSG : Rocheteau n'envie pas Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Dominique Rocheteau assure la promotion de son livre "Foot sentimental" paru hier aux éditions Le Cherche Midi. Et dans Le Parisien, l'Ange Vert pointe certaines déviances du foot moderne, le fooit business, le contact qui se perd avec le public. Mais aussi l'absence de vie privée pour les joueurs, en particulier les stars...

"Mbappé comme les autres ne peuvent pas avoir de vie privée. Tout se sait"

"Mbappé comme les autres ne peuvent pas avoir de vie privée. Tout se sait. Quand je jouais au PSG, j’étais tombé très amoureux, un été, d’une jeune canadienne. Et je ne pensais qu’à elle. J’en souffrais. Je m’en suis ouvert à mon entraîneur Gérard Houllier, un grand humaniste. Il m’a dit « prends un billet d’avion, va la rejoindre quelques jours avant le prochain match. » Je l’ai fait, je suis revenu la veille du match, j’ai joué et personne ne l’a su. Aujourd’hui, ce genre d’histoire serait impossible. Avec les réseaux sociaux et leurs excès, ça serait sorti." Et à lui d'ajouter... "Le nombre de matchs de plus en plus grand qu’on demande de jouer, ça me choque. On a beau dire que les effectifs sont larges, ce sont souvent les mêmes qui jouent. On ne cesse de rajouter des matchs sans tenir compte de la santé des principaux acteurs. Où s’arrêtera cette course effrénée ?"

