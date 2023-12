EN DIRECT

Ce mercredi soir (21h, sur Canal+ et RMC Sport 1), le Borussia Dortmund reçoit le PSG au Signal Iduna Park dans le cadre de la 6ème et dernière journée du groupe H de la Ligue des Champions. Les Parisiens jouent très gros sur ce match. But ! Football Club vous propose de suivre la rencontre en direct commenté.