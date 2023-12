Coupe du monde 2022 : Lionel Messi fête les 1 an de la victoire argentine

Il y a un an jour pour jour, l’Argentine remportait la Coupe du monde au Qatar face à la France, à l'issue d'un match exceptionnel. Un première titre mondial que Lionel Messi (36 ans) a célébré ce lundi sur ses réseaux sociaux.

«Un an depuis la plus belle folie de ma carrière… Des souvenirs inoubliables qui dureront toute une vie. Joyeux anniversaire à tous», a posté la star. Au beau milieu de nombreuses photos du sacre argentin. Souvenirs, souvenirs...

Leo Messi: 1 year of the most beautiful madness of my career...



Unforgettable memories that will last a lifetime.



Happy anniversary to everyone 🇦🇷🏆🙌 pic.twitter.com/jsISRPvE02