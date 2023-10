Equipe de France : Deschamps protège Mbappé et encense un Madrilène

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le cas Mbappé "Je discute régulièrement avec lui. Kylian a besoin de tranquilité. Il est là. Il fera partie demain de l'équipe qui a un objectif bien précis. Vous parlez beaucoup de lui, il est suffisamment grand pour se protéger. On parle énormément de lui. Mais lui s'inscrit dans un collectif. Il n'est pas là à vouloir tout prendre. J'espère que vous avez apprécié la présence de Tchouaméni. Même s'il y aura des grincheux qui diront qu'avant il n'y avait que le capitaine qui venait... C'est l'intérêt de la sélection avant tout. Il donnera le max. Evidemment qu'il a eu un été qui n'est pas l'été de tous les joueurs en termes de préparation." Tchouaméni bien armé ""Ses axes de progression ? Il y avait de l'inquiétude de votre côté sur son rôle à la Coupe du monde, sur le fait qu'il devait prendre la place de monstres. Il a répondu aux attentes, après ça s'est un peu compliqué au Real. Là ça se passe bien pour lui. Potentiellement il a tout. Il est déjà au très haut niveau. Il peut même jouer défenseur central ! Il a confiance en lui. Il sait ce que j'attends de lui par rapport à l'équilibre de l'équipe." Calendrier surchargé "Les calendriers sont toujours surchargés, avec une intensité très élevée, des temps de récupération toujours plus courts. Le nombre de blessures ne va pas en diminuant. Il y a des semaines à trois matchs. S'ils arrivent à avoir un poids pour préserver leur intégrité physique, tant mieux. Koeman l'a dit, il a pas mal de blessés lui aussi. Mais vous savez très bien qui décidé des nouvelles compétitions. Faire plaisir à tout le monde, c'est impossible. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'était déjà le cas il y a 10 ans." Les Pays-Bas "C'est un match de prestige. On a la possibilité de se qualifier. Les Pays-Bas sont aussi dans la course à la qualif. Ce sera compliqué. Ils ont des joueurs qui gagnent des titres importants. Beaucoup de respect pour cette équipe." Propos retranscrits par RMC Sports Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que l'équipe de France affronte demain la sélection des Pays-Bas, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024, Didier Deschamps, l'entraîneur des Bleus, était en conférence de presse ce jeudi. Voici ce qu'il faut en retenir.

Benjamin Danet

Rédacteur