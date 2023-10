PSG : le coup de folie de Mbappé en équipe de France

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Un but ahurissant, un de plus. Et une joie non feinte qui prouve, si besoin était, que Kylain Mbappé, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France, n'est pas rassasié de beaux gestes.

Joie non feinte

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le Français, à l'entraînement avant le match face à l'Ecosse, a fêté comme il se doit une reprise de volée acrobatique, et en ciseau. Ce qui a procuré une joie non feinte et un sprint pour marquer le coup en direction du vestiaire. Les très rares spectateurs présents dans l'enceinte auront apprécié le chef d'oeuvre.

