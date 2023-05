Eric Cantona s'attaque encore au PSG et à la France du foot, Rothen cartonne le King !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Détaché du monde du football depuis qu'il a embrassé une après-carrière d'acteur, Eric Cantona s'est une nouvelle fois lâché dans les colonnes du Parisien ce vendredi. En effet, le « King », tête d'affiche du carton de Netflix AKA, s'est encore défoulé sur le football français et le PSG. «Le football français n’a pas d’histoire. C’est le seul pays au monde où une même ville n’abrite pas deux équipes. Alors oui, il y a des gens qui aiment le football, il y a de vrais fans, mais pas assez pour avoir deux clubs dans une même ville. Et je suis peut-être un vieux con, mais je préfère soutenir un football qui a une âme, qui a quelque chose qui me touche. Du côté de Paris, j’irai plutôt voir le Red Star, à Saint-Ouen, que le PSG », a notamment lâché le plus grand joueur de Manchester United du XX ème siècle.

Rothen : « Cantona n'est pas Zinédine Zidane. Ce n'est pas « dieu le père » qui parle »

Une sortie qui a fait péter les plombs à Jérôme Rothen dans son émission « Rothen s'enflamme ». L'ex international s'en est ouvertement pris à Eric Cantona qu'il juge « déconnecté » du monde du foot : « Quand tu déconnectes, tu es largué dans tes analyses, tu es largué depuis belle lurette avec la France... Il a dit à diverses reprises qu'il se sentait plus anglais que français. Désolé mais moi je suis patriote, je suis un fervent défenseur de la France même si on ne fait pas tout bien (…) Lui, dès qu'il parle du football français, il dénigre tout le monde (…) Pourtant il a bien profité d'être formé en France pour faire sa belle carrière à l'étranger. Ce n'est pas de la faute du football français s'il n'a pas fait une belle carrière internationale en se chopant avec tous les sélectionneurs de l'époque. Que derrière il se sente frustré, pas écouté, c'est une chose... Mais derrière ne remet pas tout en question ! »

Et le consultant de RMC poursuit : « Il nous parle du PSG mais il est mal placé pour ça car il a plus le cœur marseillais que parisien donc automatiquement il va être dans la critique (…) Ok, il y a des problèmes au PSG mais on n'a pas attendu Eric Cantona pour en parler (…) Eric Cantona n'est pas Zinédine Zidane. Ce n'est pas « dieu le père » qui parle quand il parle football. Il n'a pas la science infuse. C'est juste dégueulasse de parler du football français comme ça. On est les premiers énervés à ne pas avoir assez de Coupes d'Europe au compteur mais ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas de titres que tu ne marques pas l'Histoire de la France ».

? @RothenJerome : "C'est dégueulasse de parler du football français comme ça. Ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas de titre que tu ne marques pas l'histoire de la France" pic.twitter.com/f9qFxSEFKy — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 26, 2023

Pour résumer Fidèle à lui-même, Eric Cantona a taclé le football français et le PSG dans les colonnes du Parisien. L'attaque du "King" a rendu complètement fou Jérôme Rothen, qui a rabattu son caquet à la légende de Manchester United.

