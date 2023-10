FC Barcelone, PSG : Lionel Messi a déjà tout planifié pour son 8e Ballon d'Or

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Même si Kylian Mbappé et Erling Haaland ont eux aussi brillé, le Ballon d'Or 2023 est promis à Lionel Messi. L'Argentin a été sacré champion du monde il y a bientôt un an au Qatar, portant sa sélection vers le titre, et il y a de fortes chances que le Ballon d'Or lui soit attribué lundi prochain. Il a prévu d'immortaliser le moment Il s'agirait du 8e sacre pour Messi et selon La Vanguardia, l'ancien crack du Barça a prévu de poser avec ses 8 Ballons d'Or, ses 6 Souliers d'Or et sa Coupe du Monde sur un cliché géant. Tout serait planifié. A vérifier lundi !

Laurent HESS

Rédacteur