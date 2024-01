Messi et Di Maria sont chauds pour une dernière pige à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors que le tournoi pré-Olympique bat son plein en Amérique du Sud et que l’Argentine n’est pas encore qualifiée, plusieurs Champions du Monde 2022 postulent déjà pour disputer les JO à Paris l’été prochain… Dont deux grands noms passés par le PSG.

En effet, selon DirecTV Sports, Lionel Messi (Inter Miami) et Angel Di Maria (Benfica) souhaiteraient s’offrir une deuxième fois ce titre avant de tirer leur révérence.

Déjà vainqueurs ensemble en 2008 à Pékin, la Pulga et Fideo auraient avisé la Fédération Argentine (AFA) de leur volonté de participer à la compétition à Paris pour laquelle trois joueurs de plus de 23 ans sont autorisés.

Mascherano valide la présence de Messi aux JO

Sélectionneur de l’Argentine Olympique, Javier Mascherano – grand ami de Lionel Messi – a bien évidemment accepté cette aide : « Les portes de la sélection sont ouvertes à Leo pour faire ce qu’il veut, c’est la réalité. Si nous nous qualifions et qu’il souhaite venir, il sera le bienvenu. Lui et moi avons une grande relation d’amitié et j’adorerais qu’il soit là », a confié Mascherano à l’agence espagnole EFE.

Messi content de revenir à Paris pour autre chose qu’y récupérer un Ballon d’Or, qui l’eut cru ?

