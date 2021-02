OM – PSG (0-2) : Larguet affiche ses regrets, Pochettino fait le point sur les blessés

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Forcément, l'heure est aux regrets du côté de l'OM après une partie plutôt réussie face au PSG et qui se solde avec un nouveau revers. Nasser Larguet a estimé que le scénario du match n'a pas tenu à grand chose. « Sur la première mi-temps et même ensemble du match on a perdu le match sur des détails. Notamment sur le premier but où on est en supériorité, on doit absolument gagner ce duel et on ne l'a pas fait. Et ensuite un contre de l'épaule de notre défenseur qui est au duel. Ces deux détails là nous font encaisser deux buts. »

Néanmoins, le coach éphémère de l'OM a du positif à retenir de la soirée. « On a eu plus de maîtrise ensuite, avec des situations et pas forcément des occasions de but, ce qui est forcément regrettable. Dans la situation actuelle, les joueurs n'ont rien lâché. On a vu une domination territoriale de l'équipe. Il n'y a pas eu ce but qui aurait pu réveiller l'équipe. »

Un calendrier impossible pour Pochettino

Du côté de Mauricio Pochettino, le technicien argentin se satisfait de voir son projet prendre forme. « Après un mois de travail, c'était important de prendre ce résultat, pour continuer à travailler avec les idées installées dans le jeu. Il y a encore des phases sur lesquelles on doit progresser. Sept matchs en trente jours, c'est une folie, mais un gros effort. On sait qu'il y a une motivation différente en Ligue des champions. On essaie d'installer d'abord une identité de jeu indépendamment de la compétition pour que l'équipe soit solide avec un style reconnaissable. »

Le coach parisien a enfin fait un point sur les différents blessés du soir. « Pour Angel Di Maria, il y a un problème de quadriceps à voir demain. Pour Marco Verrati c'est un gros coup reçu dans la hanche. Mauro Icardi a reçu un gros coup dans le bas du dos. A voir dans les prochains jours. »