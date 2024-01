Orléans – PSG : la compo officielle de Paris est tombée

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Toujours privé de Sergio Rico, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Nuno Mendes blessés, avec deux éléments à la CAN (Hakimi) et à la Coupe d’Asie (Lee), Luis Enrique a également sciemment fait le choix de se passer de Gianluigi Donnarumma et Manuel Ugarte pour ce match. On assiste aussi à un vaste turn-over dans le onze de départ. Un PSG très offensif… et avec un gros turn-over Paris : Navas – Marquinhos (cap.), Danilo, Beraldo - Vitinha, Soler - Asensio, Kolo Muani, Mbappé, G.Ramos. En face, Karim Mokeddem, le coach orléanais, aligne son onze type : Matimbou – Solvet, Saint-Ruf (cap.), Jean-Pierre – Halby-Touré, Goujon, Bretelle, Agounon – Ponti – Dabasse, Fortuné. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Ce samedi (20h45, sur beIN Sports 1), le PSG se déplace au stade de la Source à Orléans (National 1) pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France. Voici les compos officielles et les absents pour ce match. Luis Enrique fait tourner.

Alexandre Corboz

Rédacteur