PSG : après le LOSC, Riolo détruit Mbappé et Luis Enrique

En ce 18 décembre 2023, nous fêtons le premier anniversaire de la finale de la Coupe du monde France-Argentine (3-3, 2 t.a.b à 4). Dans L'After, Daniel RIolo n'a pas manqué de faire un parallèle entre la prestation de Kylian Mbappé ce soir (trois buts, un tir au but réussi, une attitude de leader) et celle d'hier soir à Lille, où il n'a même pas fêté son but sur pénalty. Le journaliste de RMC a qualifié l'attaquant d'"exaspérant", taclant également Luis Enrique pour sa propension à essayer en permanence de nouvelles choses tout en répondant n'importe quoi aux questions des médias...

"L'attitude de Mbappé est déplorable"

"Le premier, c'est le ras-le-bol face au laboratoire incessant de Géo Trouvetou. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Depuis le début de la saison, je mets en garde contre ça. Ce soir, sa compo de départ, c'est insupportable. Le deuxième, c'est Kylian Mbappé. On fête à quelques heures près le premier anniversaire de la finale de la Coupe du monde, avec un Kylian Mbappé stratosphérique. Et un an après, qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il donne l'impression d'en avoir marre de jouer au foot ? Parce que sur son année civile 2023, le bilan face aux exigences qu'on a pour lui, c'est moyen, avec des pointes à pas bon du tout, ce qui ne devrait pas arriver, et des pointes à exaspérant, comme ce soir."

"Luis Enrique ne répond jamais correctement à une question. Il fait tout le temps des énigmes. Je ne comprends pas car l'un des critères de Luis Campos pour le nouvel entraîneur, c'était la communication... Mbappé fait ce qu'il veut ? Ça veut dire que les autres ne savent pas où se placer... Est-ce que la frustration de Mbappé vient de là ? Ce qui est sûr, c'est que son attitude est déplorable. Il n'y a rien dans ses replis, il n'y a rien. Il fait semblant de défendre mais tellement mal... Il met des coups, il a un mauvais esprit..."

