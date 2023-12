PSG : après Tenas, une nouvelle menace plane sur Donnarumma

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Auteur de prestations pas toujours convaincantes dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma est plus que jamais discuté. Il faut dire que, depuis son exclusion au Havre, le prometteur Arnau Tenas (22 ans) a montré qu’il pouvait avoir le niveau requis… Et Keylor Navas (37 ans) n’a pas renoncé à rejouer avec Paris même si ses problèmes de dos (lombaires) l’ont privé d’une occasion lors de la suspension de Gigio. La fiche du PSG sur But! Football Club Keylor Navas va se battre jusqu’au bout Dans un entretien AS, l’ancien portier du Real Madrid a affiché sa détermination, lui qui ne souhaite pas quitter le PSG en janvier : « C’est difficile, je ne peux pas me plaindre parce qu’en tant que footballeurs, on est privilégié (…) Dieu merci, je suis en train de revenir à 100%, heureusement j’ai pu avoir une bonne récupération. Nous avons remis les choses entre les mains de Dieu, et nous sommes sur le point de nous battre et d’essayer de gagner une place, comme toujours.» Pour rappel, Keylor Navas arrive en fin de contrat au 30 juin prochain au PSG… Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Arnau Tenas n'est pas le seul gardien du PSG désireux de renverser Gianluigi Donnarumma. Keylor Navas a rappelé qu'il était toujours dans la bataille... Le Costaricien revient de blessure et compte bien s'offrir un ultime baroud d'honneur à Paris.

Alexandre Corboz

Rédacteur