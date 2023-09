PSG, ASSE, LOSC, FC Nantes, OL : bientôt la fin pour Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Un temps dans les petits papiers du FC Nantes et de l’OL, Christophe Galtier ne re tera pas en France pour poursuivre sa carrière d’entraîneur. Rincé par une saison des plus éprouvantes physiquement et mentalement sur le banc du PSG, le Marseillais va prendre ses cliques et ses claques pour aller très loin. Aux dernières nouvelles, Galtier a des chances de rebondir au Qatar.

« Là-bas il va disparaître des radars »

Si cette option se confirme, Jérôme Rothen qu’elle pourrait être synonyme de fin de carrière pour l’ancien coach de l’ASSE et du LOSC. « Il a déjà bien gagné sa vie. C'est clairement un choix pour s'enterrer sportivement, a fustigé l’ancien du PSG sur RMC Sport. Là-bas il va disparaître des radars, on va lui coller l'étiquette de mercenaire. »

⚖ Christophe Galtier, accusé de faire un mauvais choix en allant au Qatar.



