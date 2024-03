PSG : avant la Real Sociedad, Mbappé balance son statut au visage de Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

On aurait pu penser que Luis Enrique apaiserait les tensions avec Kylian Mbappé avant le 8e de finale retour de Champions League contre la Real Sociedad ce soir. C'était mal connaître l'Espagnol... Hier en conférence de presse, il a pris un malin plaisir à entretenir le flou autour de sa star, sortie lors des deux derniers matches et qui pourrait vivre la même chose ce soir sur la pelouse de la Reale Arena.

Il y a un an, il devenait meilleur buteur de l'histoire du PSG

Mais histoire de mettre les choses au point, le principal intéressé a publié un message fort hier sur les réseaux sociaux. Il a en effet rappelé qu'il y a un an, il devenait le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec un 201e but inscrit. Il en est aujourd'hui à 244. Une façon de dire à Luis Enrique qu'il aurait bien tort de se priver de son serial buteur et de son leader alors que les choses sérieuses démarrent en Champions League...

