PSG : avant Mbappé, Paris perd déjà une première poule aux œufs d’or !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si le PSG sauce QSI s’est distingué depuis une dizaine d’années comme une bête de marketing sportif grâce aux passages de joueurs « vitrine » (Ibrahimovic, Beckham, Neymar, Messi, etc.), le club de la Capitale devrait perdre l’une de ses plus belles machines à cash… Et il n’est pas seulement question du cas Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin et qui pourrait ne pas prolonger.

Jordan va lâcher le PSG en 2025

Selon Foot Mercato, le club de la Capitale va voir la collaboration avec Jordan, entamée en 2018, prendre fin à l’issue de l’exercice 2024-25. D’après le site internet, Nike et Jordan auraient prévu de changer de porte-étendard pour se tourner vers un club londonien (dont l’identité n’a filtré).

Un immense coup dur pour le PSG tant le partenariat avec Jordan lui a apporté au niveau de la notoriété et de ses finances… Entre ça et la baisse à venir des droits TV, Paris pourrait se voir contraint de réduire rapidement la voilure. A moins qu’Arctos, le nouveau partenaire économique de QSI, n’enclenche de nouveaux leviers de revenus…

🚨EXCL: 🔴🔵 #Ligue1 |



◉ Nike et Jordan ont décidé de mettre un terme à cette collaboration à la fin de la saison 2025-26 ⚠️



◉ Jordan et Nike vont délaisser le PSG pour un club anglais ✅️@sebnondahttps://t.co/8WNSkYnUrs pic.twitter.com/3tqG2tQRG0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 12, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life