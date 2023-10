PSG : avant Newcastle, Luis Enrique a du boulot !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En butant sur un excellent Mory Diaw, le PSG est revenu de Clermont avec un seul point ce samedi. Au micro de Prime Video, Fabian Ruiz n'a pas caché sa déception avant Newcastle en Ligue des champions. « On a joué contre une bonne équipe de Clermont, c’était difficile et on n’a pas réussi à marquer. Il faut corriger avant un match important en Ligue des Champions. Il faut analyser nos erreurs et faire mieux pour marquer sur nos occasions», a commenté le milieu de terrain espagnol sur Prime Video.

Danilo félicite Diaw

«Oui c’était un match fermé et tactique, a ajouté Danilo. On a manqué de finition. L’équipe de Clermont a bien fermé derrière, bien agressif. On a manqué de finition, quand on est comme ça, c’est difficile. Mais je ne suis pas surpris. En Ligue 1 c’est toujours comme ça, c’est à nous de faire débloquer le match. Le coach nous a dit de jouer vite, de chercher la profondeur, de tirer au but mais le gardien a été très bon».

