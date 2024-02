PSG : Barcola marque des points et rejoint un titi parisien

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Il y eut, et c'est bien normal, un temps d'adaptation. Au lendemain même de son transfert, depuis l'OL, et de surcroît dans une équipe constellée de stars. Mais force est de reconnaître que Bradley Barcola a depuis trouvé ses marques au sein du PSG. En témoigne son action de classe, hier face à la Real Sociedad en 8e de finale de la Ligue des Champions. Un but qui, sait-on jamais, permettra au PSG de se qualifier à l'issue du match retour au Pays Basque.

Sur les traces de Kimpembe

En attendant, Barcola affiche une évidente régularité. Comme le précise le compte twitter Statsdufoot, il a été décisif lors de 5 de ses 6 derniers matchs en compétition officielle avec le PSG (2 réalisations, 3 passes décisives). Et il a également rejoint le titi, Presnel Kimpembe, avec un premier but en carrière en Ligue des Champions lors d'un match à élimination directe.

Bradley Barcola est devenu le 1er joueur à inscrire le 1er but de sa carrière en @ChampionsLeague lors d'une rencontre en phase à élimination directe avec le maillot du @PSG_inside depuis Presnel Kimpembe le 12 février 2019 contre Manchester United. #PSGRSO — Stats Foot (@Statsdufoot) February 14, 2024

Podcast Men's Up Life