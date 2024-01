PSG – Brest : après Pignard, Pierre Ménès colle un scud à Turpin et à l’arbitrage français

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Déjà très remonté sur l’arbitrage de Jérémie Pignard lors de Reims – FC Nantes (0-0) dimanche, Pierre Ménès s’est encore étonné du niveau global de nos sifflets en prenant exemple sur Clément Turpin, auteur d’un mauvais match sur PSG – Brest (2-2).

« Si on parlait de moins siffler les petites fautes en début de saison, Turpin a fait l’exact opposé au Parc des Princes. Il a tout sifflé, mis des cartons à tout le monde, sans aucun discernement et aucune psychologie. En même temps, Turpin et la psychologie, ça fait douze », a assené Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.

« C’est toujours le même bordel »

Le consultant dresse également un constat alarmant du niveau global de nos arbitres : « L’arbitrage français ne progresse pas. Les bonnes résolutions de l’été ne durent qu’un temps. Au début de saison, on nous parlait d’arrêts de jeu plus conséquents. On est revenu entre 2 et 4 minutes comme d’habitude. C’est un peu usant. Gautier a remplacé Garibian mais c’est toujours le même bordel ».

Face à Pierrot (3/3) : "L'arbitrage français ne progresse pas, c'est toujours le même bordel"



L'arbitrage en Ligue 1, Gattuso satisfait, Lille rate le coche, les Bleus blessés, le problème Vitinha et l'avenir de l'OL et de Cherki.https://t.co/Hp9gw47alY via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 29, 2024

