PSG – Brest : le bourreau de Mbappé victime d’insultes racistes !

Coupable d’une semelle un peu trop engagée sur Kylian Mbappé à moins d’une semaine du PSG – Real Sociedad en Ligue des Champions, Lilian Brassier a été logiquement exclu hier à l’occasion du huitième de finale de Coupe de France opposant Paris à Brest (3-1). Brassier ciblé sur les réseaux sociaux Si l’ancien Rennais et Valenciennois a assuré s’en vouloir en souhaitant « rien de grave » à Mbappé, cela n’empêche pas le défenseur du SB29 de subir les foudres des supporters parisiens sur les réseaux sociaux. Plusieurs commentaires à caractères racistes sont apparus dans la nuit sur le dernier message de Lilian Brassier. Bien évidemment sous couvert de l’anonymat avec un courage certain… Torrents d’insultes, dont beaucoup à caractère raciste, sur le compte Instagram de Brassier suite à son geste mal maîtrisé sur Mbappé hier soir. Rien ne doit pouvoir justifier cela. On est avec toi Lilian. 💪 pic.twitter.com/ouHNCKSf3U — Brest On Air (@BrestOnAir) February 8, 2024 Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Pour sa faute sur Kylian Mbappé hier lors de PSG – Brest (3-1), Lilian Brassier essuie les foudres des réseaux sociaux. Des dérapages racistes ont même accompagné le carton rouge du défenseur brestois sur les réseaux sociaux.

