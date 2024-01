PSG – Brest : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Si Eric Roy peut compter sur son onze type pour ce match, ce n’est toujours pas le cas de Luis Enrique. Entre les blessés (Rico, Kurzawa, Kimpembe, Skriniar), les joueurs en reprise (N.Mendes, Letellier, Ndour) et les participants à la CAN (Hakimi) et à la Coupe d’Asie (Lee), il manque encore du beau monde.

Les compos de PSG – Brest

PSG : Donnarumma – Zaïre-Emery, Danilo, Beraldo, L. Hernandez – Vitinha, F.Ruiz – Asensio, Kolo Muani, Mbappé (cap.), Barcola.

Brest : Bizot – Lala, Chardonnet (cap.), Brassier, Locko – Mah.Camara, Lees-Melou, Magnetti – Del Castillo, Mounié, Le Douaron.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life