PSG – Brest : Paris s’endort, perd deux points et Barcola, les notes des Franciliens

Les Tops :

Barcola (6,5) : des gris-gris, du génie, des éliminations… L’ancien Lyonnais est en confiance et il brille. Passeur décisif d’une louche géniale pour l’ouverture du score d’Asensio (38’), il était aussi à l’impulsion du second but (45’). Son carton rouge lunaire pour deux avertissements dans le money-time est à mettre au crédit du "génie français" du sifflet Clément Turpin plus qu'à sa manière de défendre.

Asensio (7) : aligné dans le cœur du jeu par Luis Enrique, l’ancien joueur du Real Madrid a amené des projections intéressantes. A la finition sur l’ouverture du score, butant sur Bizot sur le second but signé RKM. Remplacé par Soler à un quart d’heure du terme.

Zaïre-Emery (6) : décidemment ce gamin sait tout faire… Même quand il doit dépanner au poste de latéral droit comme c’est le cas actuellement. Paris a craqué sur la droite lorsque Soler l’a remplacé…

Les Flops :

Danilo (4) : aligné en défense centrale et patron de l’axe pour compenser le fait que le capitaine Marquinhos soit diminué, le Portugais a fait son match mais n’a pas été en réussite sur la frappe de Mahdi Camara qu’il a détourné dans ses filets en relançant le match (55’). Il a aussi pris le ballon entre les jambes sur le centre de Satriano qui conduit au but de Pereira Lage (80’).

Kolo Muani (5) : s’il a marqué le but du 2-0 en remportant son duel à l’épaule face Locko, l’ancien Nantais a quand même eu du mal à exister à droite de l’attaque parisienne ce dimanche. L’international tricolore n’est pas en confiance et se cherche.

L.Hernandez (5) : match très minimaliste de la part de l’international tricolore qui a quand même souffert et récolté un carton jaune qui le privera du match de Coupe de France face à ces mêmes Brestois.

Turpin (3) : on dit de lui qu'il est le meilleur arbitre français. On se demande bien sur quelle planète, c'est une réalité. De l'à peu près dans beaucoup de ses décisions et un carton rouge lunaire à Bradley Barcola sur une faute imaginaire et un deuxième avertissement sévère...

Les notes des Parisiens :

Donnarumma (5) – Zaïre-Emery (6), Danilo (4), Beraldo (4,5), L.Hernandez (5, puis Marquinhos (75’)) – F.Ruiz (5), Vitinha (5,5, puis G.Ramos (89’)), Asensio (7, puis Soler (75’)) – Kolo Muani (5, puis Dembélé (69’)), Mbappé (5,5), Barcola (6,5).

