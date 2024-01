PSG – Brest : la colère froide de Luis Enrique après la remontada

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Luis Enrique : « La remontée de Brest en deuxième période ? C'est facile à expliquer. On a perdu le contrôle du match. Pourquoi ? Parce que c'est le football, ce n'est pas du basket ! Cela peut arriver et c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé ? Car on a affronté une très belle équipe, qui joue très bien. J'ai l'air en colère ? Bien sûr ! Je n'ai pas du tout apprécié la deuxième période. Vous voudriez que je sois heureux ? Ma seule réponse est qu'on a perdu le contrôle du match. Est-ce que ça vient du milieu ? D'ailleurs ? Quand vous perdez le contrôle, c'est parce que vous perdez la possession, beaucoup de ballons, que vous concédez beaucoup d'occasions. Brest est une super équipe. Il aurait pu gagner le match… La fiche du PSG sur But! Football Club « Brest ? Une super équipe, je les aime beaucoup » Des bonnes choses dans ce match ? Je n'ai pas le temps de parler de tout ça. De l'analyser. Bien sûr qu'il y a des choses positives dans ce match mais c'est malheureux, quand vous menez 2-0 à la mi-temps, que vous le savez et que vous en avez parlé dans le vestiaire et que vous vous faites quand même reprendre. Est-ce une alerte en vue de la Ligue des Champions ? Oui, même en vue de la Coupe car on rejouera face à eux en Coupe de France… Ce sera difficile. Même à 2-0 contre eux, le match n'est pas fini. C'est une super équipe. Je les aime beaucoup. La sortie de Lucas Hernandez ? Il n'était pas blessé. Simplement, il avait eu un carton jaune et je pensais que ça pouvait être dangereux. » Pour résumer Ce dimanche soir, le PSG a partagé les points face à Brest (2-2) au Parc des Princes. Un match que Paris, qui menait de deux buts à la pause, aurait dû gagner facilement. Un scénario qui a eu don de faire réagir Luis Enrique au micro de Prime Vidéo.

Alexandre Corboz

Rédacteur