PSG - Brest : un Brestois enterre la hache de guerre avec Mbappé

Alors que le Paris Saint-Germain reçoit ce dimanche (20h45) le Stade Brestois, en match de clôture de la 19e journée de Ligue 1, ça avait chauffé lors du match aller entre les deux équipes, remporté par les Parisiens (3-2), après que Kylian Mbappé ait provoqué le public breton. Ce qui n'avait pas été du goût de certains Brestois dont Hugo Magnetti, qui avait mis en garde la star parisienne pour le match retour.

"On n’a pas besoin de faire la paix avec Mbappé"

À quelques heures de ses retrouvailles avec Kylian Mbappé, Hugo Magnetti, qui a également eu une brouille avec l'ancien Monégasque lors du PSG - Brest (2-0) du 15 janvier 2022, a accordé un entretien au Parisien. L'occasion pour le Marseillais de naissance d'enterrer la hache de guerre avec le champion du monde 2018. "Est-ce que vous avez fait la paix avec Kylian Mbappé ? Ouh là, c’est un grand mot ! On n’a pas besoin de faire la paix. Je pense que lui, il ne doit même pas calculer tout ça. Moi non plus, à vrai dire. On avait eu une brouille il y a deux, trois ans. C’est de l’histoire ancienne. Mais ce genre de choses, vous savez, ça arrive dans tous les matchs. Une parole, un petit geste… On veut mettre un petit coup pour montrer les muscles, mais il n’y a rien de méchant. Après, là, c’était Kylian Mbappé, donc ça fait beaucoup plus parler."

