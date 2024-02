PSG - Brest : un retour de marque dans le onze de Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Luis Enrique l’a confirmé hier en conférence de presse : le PSG veut glaner un maximum de titres cette saison et cherchera donc à aligner sa meilleure équipe dans chaque compétition. Ce sera le cas face au Stade Brestois (21h10) même si certains titulaires habituels pourraient souffler ou n’entrer en jeu qu’en cours de match et ainsi permettre à des éléments peu utilisés de prendre du rythme. Selon L’Équipe, Nordi Mukiele devrait ainsi débuter.

Navas devrait être titulaire dans le but

Vitinha et Danilo Pereira, remplaçants vendredi à Strasbourg (2-1), devraient être titulaires, de même qu’Ousmane Dembélé, ménagé en Alsace pour un petit souci physique. Randal Kolo Muani sera absent en raison d’une infection virale. Lucas Hernandez est suspendu. Keylor Navas devrait être titulaire dans le but, selon le principe d’alternance mis en place par Luis Enrique depuis le début dans cette compétition. Hier, Achraf Hakimi, éliminé de la CAN avec le Maroc en 8es de finale par l’Afrique du Sud (2-0, le 30 janvier), était de retour à l'entraînement.

🆗🗣️



Luis Enrique a répondu aux questions des médias avant la rencontre des 8es de finale de la @coupedefrance #PSGSB29



💬 « Un match différent » ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 6, 2024

