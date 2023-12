PSG : coup de sang et décision forte des Ultras parisiens

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La Ligue de Football Professionnel appréciera. Ou pas. Mais en attendant, elle devra faire face à une triste ambiance le 3 janvier prochain lors du Trophée des Champions qui oppose chaque saison le vainqueur du championnat à celui de la Coupe de France. Car les Ultras Parisiens ont d'ores et déjà décidés de boycotter la rencontre PSG-Toulouse. Raisons multiples Pour quelle raison ? C'est ici : "Le Collectif Ultras Paris a décidé de boycotter le trophée des champions qui se déroulera le 3 Janvier 2024 dans notre Parc des Princes. Les raisons en sont multiples. Depuis des années la LFP organise le trophée des champions à l’étranger le vendant au plus offrant au mépris des fidèles supporters. Manifestement cette année la « Ligue des talents » a été incapable de trouver un pays d’accueil et se souvient enfin après des années des fans français qui peuplent nos stades(...)Enfin, le contexte global sécuritaire qui ne cesse de pointer du doigt les supporters au mépris de leur liberté d’aller et venir ne nous donne pas envie d’être les figurants de cette mascarade qui se veut être la vitrine d’un football français qui stigmatise les supporters au mépris de leurs droits. Pour l’ensemble de ces raisons, nous laisserons la LFP organiser ce trophée dans un stade sans vie ce qui devrait lui rappeler les précédentes éditions en Chine, aux USA ou ailleurs…" Communiqué du 15/12/2023



Trophée des champions du 03/01/2024.#PSGTFC pic.twitter.com/5QWORF3cyA — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) December 15, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le 3 janvier prochain, le PSG accueillera au Parc des Princes Toulouse dans le cadre du Trophée des Champions. A cette occasion, les joueurs de la capitale ne pourront compter sur les Ultras qui ont décidé de purement et simplement boycotter la rencontre.

Benjamin Danet

Rédacteur