PSG : Cristiano Ronaldo a mis une nouvelle claque à Mbappé et Haaland

A 38 ans, Cristiano Ronaldo a retrouvé une seconde jeunesse depuis qu’il a fui Manchester United pour se relancer à Al-Nassr en Arabie Saoudite depuis janvier. Si, bien évidemment, la Saudi Pro League lui offre une opposition moins coriace que la Premier League, CR7 en profite malgré tout pour soigner ses statistiques, lui qui ambitionne de franchir au moins le cap des 900 buts en carrière avant d’envisager la barre mythique des 1000.

Dans les stats, CR7 ne faiblit pas

Sur l’année 2023, Cristiano Ronaldo affiche en tout cas des chiffres incroyables avec 40 buts et 8 passes décisives en 43 rencontres. Des stats qui lui permettent encore de s’afficher devant les deux jeunes loups que sont Erling Haaland (39 buts) et Kylian Mbappé (35 réalisations).

Après un Mondial au Qatar où il a été décrié et contesté par l’émergence de Gonçalo Ramos, le Portugais a également retrouvé tout son dynamisme en sélection, inscrivant 9 buts lors de ses 7 dernières capes et se détachant toujours plus de son dauphin Ali Daei au titre de meilleur buteur de l’histoire du football sous les couleurs de son pays (désormais 127 buts en 203 capes).

Les stats incroyables de Cristiano Ronaldo en 2023 :



🏟️ 43 matches

⚽️ 40 buts

🎯 8 passes décisives



🔝 Le Portugais a marqué plus de buts qu’Erling Haaland (39) et Kylian Mbappé (35) depuis le début de l’année.



