PSG : Daniel Riolo annonce un changement radical pour Mbappé

Daniel Riolo est revenu sur la position des Français vis-à-vis de Kylian Mbappé car ils seraient perplexes à son sujet. Mbappé divise, rassemble et sème le doute. Entre grosses performances, nonchalance, maturité, mais provocation, les actions du prodige français divisent. Un temps considéré comme un jeune très mature pour son âge, Mbappé ne bénéficie plus vraiment de cette image. Daniel Riolo est revenu sur les préjugés que peuvent avoir les Français à l’égard de Mbappé. Le vilain chouchou Le journaliste dénonce des “attitudes en France qui sont en train de tourner au dépit”, un sentiment malsain pour Mbappé et son avenir dans le championnat français. Selon Riolo, certaines réactions sont surréalistes pour un joueur d'un tel talent, trop, selon lui, sortent de la sphère du football pour s’exprimer sur lui. Un paradoxe pour le journaliste de RMC Sport. 🗣️💬 @DanielRiolo "Les attitudes en France autour d'Mbappé sont en train de virer vers le dépit."



Mbappé a-t-il intérêt à rester au PSG ? pic.twitter.com/E0CSquktk2 — After Foot RMC (@AfterRMC) January 2, 2024

