PSG : David Beckham révèle avoir eu un coup de cœur pour l'OM !

Les supporters de l'OM aiment à faire circuler sur les réseaux sociaux la photo de David Beckham portant le maillot blanc sur les épaules. Elle remonte au 19 octobre 1999, quand le champion d'Europe en titre, Manchester United, s'était incliné au Vélodrome (1-0) sur un but de William Gallas. L'Anglais a conclu sa carrière au PSG, de janvier à juin 2013, ce qui, forcément, a terni sa réputation auprès des fans marseillais. Mais une déclaration faite le week-end dernier devrait redorer son image.

Il avait le maillot de l'OM de 1991-93 !

Interrogé sur son maillot préféré des années 90, David Beckham a révélé qu'il s'agissait de celui des l'OM des années 1991-92 (Panasonic comme sponsor) et 1992-93 (Eurest). "Ce que je vais dire va être controversé parce que j'ai joué au PSG à la fin de ma carrière mais il y avait ce maillot de l'OM avec un blanc brillant et les trois bandes bleues sur les épaules. Il était... Je ne sais plus comment j'ai fini par me retrouver avec mais c'était l'un de mes préférés. Je l'aimais beaucoup !" Une déclaration d'autant plus surprenante que, le PSG mis à part, David Beckham est un dingue de Manchester United. Et que même s'il avait voulu privilégier un club équipé par son sponsor personnel, Adidas s'est occupé des Red Devils jusqu'en 1991-92...

David Beckham on his favourite 90's football kit via @netflixqueue



The man has some serious style 👀 pic.twitter.com/PWxfqjTndq — They Think Kits All Over (@TheyThinkKits) October 8, 2023

