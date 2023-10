PSG : des nouvelles de Zaïre-Emery sont tombées avant l'AC Milan !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Lors de la plus large victoire de l'histoire de l'équipe de France Espoirs mardi dernier contre Chypre (9-0), le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, s'est blessé à la cheville gauche et a manqué le match samedi dernier face au RC Strasbourg (3-0).

Zaïre-Emery absent ce lundi de l'entraînement collectif !

Et à deux jours du troisième match de poule de la Ligue des Champions contre l'AC Milan, les nouvelles seraient loin d'être rassurantes pour le joueur de 17 ans. Et pour cause, d'après le compte Twitter @Djaameel_, toujours bien informé sur l'actualité du club de la capitale, Warren Zaïre-Emery n'aurait pas participé à l'entraînement collectif du PSG de ce lundi et se dirigerait donc vers un forfait pour le choc face aux Rossoneri.

🔴🔵 Warren Zaire-Emery n’a pas participé à l’entraînement collectif aujourd’hui. — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) October 23, 2023

Podcast Men's Up Life