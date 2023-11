PSG : Donnarumma sort du silence après sa boulette contre Monaco

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

On jouait la 22e minute de PSG-Monaco hier soir. Paris avait ouvert le score quatre minutes plus tôt par Gonçalo Ramos. Sur une passe en retrait, Gianluigi Donnarumma met beaucoup trop de temps à relancer au pied. Sa passe vers un coéquipier est contrée par un Monégasque et atterrit dans les pieds de Takumi Minamino, qui égalise. Une énorme boulette, qui rappelle celle commise à Madrid il y a un an et demi, cette fois sans conséquence puisque Paris a fini par l'emporter (5-2). Après la rencontre, Luis Enrique a refusé de tirer sur l'ambulance en déclarant être satisfait de son portier.

"Désolé pour l'erreur"

Comme souvent, l'Italien ne s'est pas arrêté devant les médias après la partie. Sur les réseaux sociaux, il a publié un message laconique pour s'excuser : "Victoire importante à domicile et désolé pour l'erreur. Totalement focalisé maintenant sur la Champions League la semaine prochaine". Le géant italien doit espérer que ça se passera mieux pour lui face à Newcastle que lors de son dernier match de C1, à Milan (1-2), face à son club formateur...

Important victory at home and apologies for the error. Full focus now on the Champions League next week ❤️💙 pic.twitter.com/aJNB98PGJr — GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) November 24, 2023

