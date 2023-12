PSG : double coup dur face à la Real Sociedad

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Comme si cela ne suffisait pas, la Coupe d’Asie va à son tour handicaper le Paris Saint-Germain. Alors que le PSG-Real Sociedad se jouera les 14 février et 5 mars prochains, date à laquelle la Coupe d’Asie sera tout juste terminée, Paris et le club de San Sebastian devront faire sans un de leur joueur. Kang-in Lee partira avec la Corée du Sud et Takefusa Kubo avec le Japon, du 12 janvier au 10 février pour jouer la coupe d’Asie, au Qatar. Avec ce calendrier, il n’est pas sûr que les deux joueurs soient prêts pour jouer le match aller. Un gros coup dur pour la Sociedad, qui compte sur son attaquant japonais. Mais le PSG connaît aussi un coup dur.

Hakimi et la CAN

Le PSG pourrait faire sans Achraf Hakimi, qui s’envolera pour la Côte d’Ivoire, pour y jouer la CAN avec la sélection marocaine. Même scénario que pour la coupe d’Asie, la CAN se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain, le latéral marocain ne sera peut-être pas apte pour affronter le club basque, le 14 février.

