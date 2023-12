PSG : double coup dur pour Luis Enrique avant Metz

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

À la veille de la réception du FC Metz, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical. En plus de Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Keylor Navas et Presnel Kimpembe, Ousmane Dembélé et Arnau Tenas, également blessés, sont forfaits pour affronter les Grenats.

Fabian Ruiz poursuit sa rééducation de l’épaule droite.

Nuno Mendes continue son protocole de soins.

Keylor Navas poursuit son travail individuel suite à des douleurs aux lombaires.

Victime d’une petite alerte aux ischios jambiers, Ousmane Dembélé reste en salle ce jour et sera préservé pour le match contre Metz demain.

Légèrement touché l’épaule droite contre Lille, Arnau Tenas sera préservé pour le match contre contre Metz demain.

Dans le cadre de son processus de reprise, Presnel Kimpembe participe à la séance d’entraînement avec l’équipe ce jour.

Podcast Men's Up Life