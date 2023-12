PSG : Dugarry ose la comparaison qui tue entre Mbappé et Zidane

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La sortie de Christophe Dugarry sur Kylian Mbappé, hier soir dans l'émission de Jérôme Rothen sur RMC, a fait grand bruit. En Espagne, notamment dans l'émission El Chiringuito, on a repris les critiques du champion du monde 98 envers le capitaine du PSG, accusé de ne pas assez faire d'efforts sur le terrain et de ne pas penser collectif. Pour appuyer son argumentaire, l'ancien Bordelais a osé une comparaison avec son grand ami Zinédine Zidane qui, lui, ne ménageait pas ses efforts sur le terrain.

"L’exemplarité est capitale dans ce genre de match"

« Je lui reproche son attitude. Il se savait attendu sur ce match, il devait être le leader de cette équipe. Ses qualités ne sont pas à remettre en cause, mais il n’a pas montré l’exemple dans le pressing, le contre-pressing… Ce garçon ne se sent concerné par aucune tâche défensive. Il ne fait aucun effort quand un défenseur passe à trois-quatre mètres de lui. Je ne l’ai jamais vu faire un repli. Quand on veut être le leader du PSG, il ne faut pas penser qu’on brille toujours en étant décisif. L’exemplarité est capitale dans ce genre de match. »

« J’ai vu un Mbappé passif. Il a subi. Il n’a harangué ses coéquipiers qu’à la fin pour se plaindre. J’ai envie de lui dire qu’il aurait dû le faire avant. Je ne l’ai pas vu faire le pressing sur Süle et Hummels. Aucun replacement. J’ai été très, très déçu de son comportement. Je pensais même qu’il allait surjouer et en rajouter. Mais non, il a subi tout le match. Avec son talent et la fatigue des adversaires, il fait ce débordement qui amène le but de Zaïre-Emery. Mais il s’est contenté du minimum. Il doit se mettre dans la tête qu’un leader doit montrer l’exemple et se sentir concerné. J’ai le souvenir de Zizou. Quand tu le voyais faire autant d’efforts, autant courir, autant défendre, tu étais obligé de te bouger. Zizou était un collectif, lui est un individualiste. »

