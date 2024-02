PSG : Ekitike fait une révélation sur son mercato mouvementé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

C'est officiel depuis hier : Hugo Ekitike est prêté à l'Eintracht Francfort jusqu'à la fin de la saison, avec option d'achat. La fin d'un tunnel long de six mois pour l'attaquant de 21 ans, mis au placard par la direction du PSG pour avoir refusé de rejoindre... l'Eintracht l'été dernier dans le cadre du transfert de Randal Kolo Muani. Sur le site du club allemand, l'ancien Rémois a fait une révélation : parmi toutes les offres reçues cet hiver, d'Allemagne et d'Angleterre essentiellement, il n'y a que celle des Noir et Blanc qui l'intéressait.

"Je voulais uniquement venir à Francfort"

"C'est vrai, je voulais uniquement venir à Francfort, j'ai beaucoup attendu. Ce fut stressant pour moi. Je pense que c'est le bon endroit et la bonne direction pour moi à ce moment de ma carrière. J'ai vraiment apprécié ce que j'ai entendu quand j'ai parlé au coach, à Markus (Krösche, directeur sportif de l'Eintracht Francfort). C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Je suis un avant-centre mais je pense que je suis complet, je peux jouer à tous les postes en attaque et je veux tout donner pour les fans. J'ai hâte de commencer."

