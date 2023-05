PSG : en furie contre le club, Messi se fait tout petit devant Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lionel Messi (35 ans) ne prolongera pas au PSG. Tiraillé entre Al Hilal, Barcelone et Miami, l’attaquant argentin ne gardera pas de très bons souvenirs de son passage dans le club de la capitale. Selon L’Équipe, la sanction infligée pour son voyage en Arabie saoudite (deux semaines de suspension, ramenée à une) a été le point culminant des dissensions entre lui et sa direction. « Extrêmement choqué par la décision du club et par le fait qu’elle fuite alors que d’autres écarts ont été couverts, il a eu le sentiment qu’on s’était servi de lui pour faire un exemple, peut-on lire dans le quotidien sportif. En privé, il ne cachait pas son intense colère. »

Messi n'a jamais cherché à faire de l'ombre au boss Mbappé

Au sujet de ses affinités dans le vestiaire du PSG, on apprend que Messi « a été surpris de la façon dont est géré le club, et l’image qu’il en avait s’est avérée très différente – et pas en bien – de ce qu’il a découvert. Il était parfaitement informé de ce qui se tramait en coulisses, l’influence croissante de Kylian Mbappé, mais n’a pas cherché à batailler et s’est effacé devant le nouveau boss. »

La une du journal L'Équipe de ce mercredi 31 mai 2023.



Lire l'édition > https://t.co/TqNnfMdXeC pic.twitter.com/XmKSXkediF — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 30, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur