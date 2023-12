PSG, équipe de France : Mbappé dépasse une légende de l'OM et une autre du FC Nantes

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Un dernier (doublé) pour la route. Deux buts de plus qui permettent à l'attaquant du PSG et de l'équipe de France, Kylian Mbappé, de finir l'année 2023 avec 52 buts au compteur. Un sacré rendement pour celui qui vient de fêter ses 25 ans le jour du match contre le FC Metz.

Derrière Just Fontaine

Comme le montre ce classement de Statsdufoot, ci-dessous, le joueur du PSG a désormais dépassé deux grands noms du foot français. Jean-Pierre Papin, ancienne légende de l'OM, et un certain Thadée Cisowski qui a fini sa carrière au FC Nantes, même si ses plus grands exploits remontent à ses années au RC Paris.

Ne reste plus que le regretté Just Fontaine, solide leader avec 66 buts inscrits en 1958. L'année de la Coupe du monde en Suède.

🇫🇷 Meilleur total de buts d'un joueur français sur une année civile depuis 1950 (Club du Top 5 + Sélection A)



66- Just Fontaine en 1958

56- Kylian Mbappé en 2022

52- KYLIAN MBAPPE en 2023

51- Thadée Cisowski en 1956

51- Jean-Pierre Papin en 1991

51- Kylian Mbappé en 2021 #PSGFCM — Stats Foot (@Statsdufoot) December 20, 2023

