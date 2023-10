PSG, Equipe de France : Mbappé reçoit un bel hommage des Pays-Bas

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L'équipe de France se déplaçait sur la pelouse de la Johan-Cruyff ArenA hier soir pour défier les Pays-Bas. Elle s'est imposée grâce à un doublé de Kylian Mbappé (2-1), s'ouvrant ainsi les portes de l'Euro. Après la rencontre, comme le rapporte Foot Mercato, Virgil Van Dijk a félicité la star des Bleus.

Van Dijk : "des joueurs comme lui peuvent faire la différence. C’est ce qu’il a fait"

«Je pense qu’il y a eu beaucoup de moments où nous avons pu couper Kylian Mbappé dans son élan. Mais à la fin il a marqué deux fois, il est l’homme du match. C’est ça le haut niveau. Il y a plusieurs moments dans une action de but où on peut trouver des solutions. Mais on n’y arrive pas, et puis il y a une erreur, on doit mieux couvrir. C’est malheureusement parfois le cas en football, des joueurs comme lui peuvent faire la différence. C’est ce qu’il a fait», a ainsi déclaré le joueur de Liverpool.

