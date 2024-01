PSG : Fayza Lamari a fixé un ultimatum totalement dingue à Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, réclame 30% du salaire de son fils pour son association, Inspired by KM. Cette association sera présentée le 20 janvier et rassemble 98 enfants, qui seront accompagnés dans leur projet de vie. Mais pour organiser cela, il faut des fonds et Madame Lamari l’a bien fait comprendre à son fils.

“Je ne travaillerai pas pour toi”

La mère de Kylian a été formelle, elle ne souhaite pas passer son temps dans l’association de son fils: “Je vais prendre ma retraite et faire comme tout le monde : je vais partir en vacances aux Maldives, mais je ne travaillerai pas pour toi !”. Pour cela, cette dernière réclame à son fils de verser un tiers de ses revenus à son association: “Au début, je lui ai dit que ce serait 50 %. Mais on en a parlé et ça s'est terminé à 30 !”, comme le révélait un extrait de l’émission “Envoyé Spécial” sur France 2, qui sera diffusée le 18 janvier.

💥👉 El ultimátum que recibió Mbappé de su madre https://t.co/mjr1JMMBFD — MARCA (@marca) January 12, 2024

Podcast Men's Up Life