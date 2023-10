PSG, FC Barcelone : encore un coup de massue pour Neymar !

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Neymar et on peut légitimement se demander s'il y aura une suite à une carrière qui bat sérieusement de l'aile depuis 2017, suite à son transfert rocambolesque du FC Barcelone au PSG. Après avoir fait une nouvelle fois le choix de l'argent cet été en signant en Arabie Saoudite, l'attaquant s'est gravement blessé il y a deux jeudis, lors d'Uruguay-Brésil (2-0). Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, il en a au moins pour huit mois.

Comme si cette période n'était pas assez compliquée pour lui, un média brésilien, relayé par le portail UOL, a sondé les supporters de la Seleçao pour savoir s'ils voulaient le voir revenir une fois rétabli. Un peu plus de 52% ont répondu par la négative. Meilleur buteur de l'histoire du Brésil avec 79 réalisations, devant Pelé, Neymar n'aura pas réussi à marquer de son empreinte son passage sous le célèbre maillot jaune, puisqu'il n'affiche qu'une maigre Coupe des Confédérations en 2013 à son palmarès. Et beaucoup de déceptions, de sa blessure lors du Mondial 2014 au pays à la finale de Copa América perdue au Maracana face à l'Argentine (0-1) en passant par la sortie sans gloire lors de l'édition 2022 de la Coupe du monde. Des désillusions en série qui ont marqué l'imaginaire collectif...

