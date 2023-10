PSG, FC Barcelone : Messi a traumatisé un ancien joueur de l'OM

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

S'il a laissé une piètre image en France après son passage au PSG (2021-23), Lionel Messi bénéficie toujours du respect profond des joueurs ayant croisé son chemin. Surtout les défenseurs. Ainsi, lors d'une interview accordée au streamer Zack Nani, l'ancien Olympien Adil Rami, qui a croisé sa route à Valence (2011-14) puis à Séville (2015-17), a dit combien il avait été impressionné.

"En fait, il faut le vivre pour le comprendre"

"Je le répète, j’aime Ronaldo, j’aime Messi, mais tu ne peux pas comparer Messi et Ronaldo. Contre le Barça, on se mettait en bloc comme une armée juste pour Messi et on coulissait tous ensemble. Je regardais Iniesta, Busquets, Xavi, ils faisaient tourner et je ne me fatiguais pas. Mais une fois que Messi touchait le ballon, ta pupille gonflait. A ce moment, tu te dis "Starf’Allah, ça y est, il commence, il accélère". En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Quand il commençait à rentrer avec le ballon, à chevaucher, on paniquait tous ensemble. Tu voulais toujours être le mec qui récupérait le ballon à Messi, mais c’était impossible. C’est pas un mec, c’est pas un footballeur, à chaque fois il faisait cette put... de passe entre les lignes alors qu’on les resserrait."

