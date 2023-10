PSG, FC Barcelone, Real Madrid : un virus inquiétant a frappé les trois clubs

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alejandro Balde, Yamal Lamine, Raphinha, Pedri, Frenkie De Jong, Robert Lewandowski et Jules Koundé : le FC Barcelone paye un lourd tribut aux blessures depuis le début de la saison. Il devrait se présenter très affaibli pour le Clasico du 28 octobre. Et cette cascade de forfaits interroge en interne, notamment le fait qu'il s'agit systématiquement de blessures musculaires. Le staff médical du Barça a rapidement écarté la possibilité d'une mauvaise préparation estivale en constatant que la plupart des clubs jouant les premiers rôles dans leur championnat et en Coupe d'Europe était également frappé par ce mal.

Les joueurs victimes du calendrier surchargé

Certes, aucun n'a 7 blessés en même temps comme le Barça. Manchester United en compte 6, le Real Madrid et la Juventus 5, le PSG 4 et Manchester City 3. Selon Sport, l'idée du staff médical barcelonais est que les joueurs sont en train de payer les calendriers surchargés de ces dernières années, avec notamment la Coupe du monde 2022 intercalée en pleine saison. Ce qui va de pair avec le coup de gueule de plusieurs joueurs majeurs, qui réclament des compétitions allégées...

