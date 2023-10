PSG, FC Barcelone : un proche de Messi vend la mèche pour le Ballon d’Or

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les organisateurs de ce 67e Ballon d’Or de l’Histoire auront beau faire ce qu’ils peuvent, le suspense est déjà largement entamé au sujet de l’identité du lauréat. Selon toute vraisemblance, il s’agira de Lionel Messi (36 ans). Le journal Sport l’a révélé il y a déjà quelques jours en exclusivité et a trouvé un écho chez plusieurs médias ainsi que dans le salon du barbier de... Messi en personne ! La fiche de Lionel Messi La meilleure coupe du monde pour Messi ? « Le plus grand, prêt pour demain, a révélé le coiffeur attitré de l’Argentin hier sur Instagram. Une journée particulière où il remportera son 8ème Ballon d'Or. Merci Léo de m'avoir toujours fait confiance et de m'avoir donné la bénédiction de réaliser peut-être la coupe plus vue de ma carrière. » Le barbier de Messi sur Instagram « Le plus grand, prêt pour demain. Une journée particulière où il remportera son 8ème Ballon d'Or. Merci Léo de m'avoir toujours fait confiance et de m'avoir donné la bénédiction de réaliser peut-être la coupe + vue de ma carrière.« pic.twitter.com/KlCb34vNg2 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 29, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer C’est ce lundi soir que se tiendra la cérémonie de remise du 67e Ballon d’Or de l’histoire avec un suspense quasiment nul puisque le sacre de Lionel Messi est d’ores et déjà annoncé depuis des jours avec une confirmation.

Bastien Aubert

Rédacteur